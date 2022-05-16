Sadakatsiz 59. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi

Sadakatsiz 59. Bölüm Tanıtımı

16.05.2022 09:43

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Berkay Ateş (Aras)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Taro Emir Tekin (Selçuk)

Alp Akar(Ali)

Sadakatsiz Resmi Youtube Kanalı: https://bit.ly/35JLRRa

Med Yapım Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/ZFpCky

Med Yapım Ailesine Katılmak için: https://bit.ly/36TrFcw

Med Yapım Resmi Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/medyapim/

Med Yapım Resmi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/medyapimresmi

Med Yapım Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/medyapimresmi

#Sadakatsiz #Medyapım #CansuDere #CanerCindoruk

YORUMLAR
500
Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İstanbul'un En Renkli Koşusu Sona Erdi İstanbul'un En Renkli Koşusu Sona Erdi

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Med Yapım, Asya, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Sadakatsiz 59. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Gürcistan'dan ayrılan Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek
09:51 Avrupa Konseyi'nden Kavala hamlesi: İki raportörünü Türkiye'ye gönderiyor
09:46 Getir'in Rotterdam'daki şubesinin dış görüntüsü sanki sanat eserine dönüştürüldü
09:42 Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?
09:29 Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
09:29 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu
09:27 Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi
09:27 Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi
09:25 Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor
09:12 Yargı'da dün akşam neler oldu? Yekta'nın arabasında görülen Serdar ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sadakatsiz 59. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement