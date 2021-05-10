Sadakatsiz Dizisi oyuncularının ölmek üzereyken buldukları yaralı sıpa ameliyat edildi - Son Dakika

KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz Dizisi'nin oyuncuları çekim için gittikleri Zekeriyeköy'de ölmek üzereyken yolda gördükleri sıpanın yardımına koştu. Sıpanın yanına giden oyuncu Melis Sezen, HAYKURDER'i arayarak yardım istedi. Özel bir sağlık kuruluşuna sevk edilen ve femur kırığı bulunan sol bacağı ameliyat edilen sıpa, koruma altına alındı.

Zekeriyaköy'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir şantiye yakınına terk edilen biri yavru iki eşek ve bir atın yardımına hayvanseverler koştu. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz adlı dizinin çekimleri için 3 Mayıs gecesi sete giden oyuncular dizinin çekildiği Zekeriyaköy'de sete yakın bir noktada yol kenarında yerde yatan bir sıpa gördü. Bunun üzerine sıpanın yanına giden dizinin oyuncularından Melis Sezen, üyesi olduğu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER)'ni arayarak yardım istedi.

YARALI EŞEĞİN YARDIMINA HAYVANSEVERLER YETİŞTİ

Çevrede yapılan incelemede 1 at ve biri yavru 2 eşeğin 10 gün kadar önce bölgeye terk edildiği öğrenildi. HAYKURDER, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. Sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşılmasıyla yetişkin olan at ve eşek bakımları yapılmak ve koruma altına alınmak üzere İBB'nin Kemerburgaz'da bulunan sahipsiz hayvan bakımevine nakledildi. Yerde yaralı halde yatan ve sağlık durumu kötü olan sıpa ise Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından özel bir sağlık kuruluşuna götürüldü.

YARALI SIPA AMELİYAT EDİLDİYapılan tetkiklerde sol arka bacağında femur kırığı bulunan sıpa için operasyon planlandı. Bir haftalık hazırlık sürecinin sonunda sıpa dün ameliyata alındı. Sıpanın ameliyatı Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen ve Muhammed Acar'ın öncülüğünde kurulan uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Saatler süren operasyonda femur kırığı bulunan sıpanın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka takıldı. Başarıyla tamamlanan operasyonun sonrası sıpa postoperatif dönemini tamamlamak üzere Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından koruma altına alındı.

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