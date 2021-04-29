Sadakatsiz dizisinde beklenmedik sahne! Kaçırılan Asya vuruldu

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, sette koronavirüs vakalarından dolayı 1 hafta ekrana ara vermişti. Dün yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de sırlar ortaya çıktı.

DERİN'İ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Sadakatsiz son bölümünde Derin, Nazan tarafından nasıl kaçırıldığını anlattı. Volkan ve Asya'dan intikam almak isteyen Derin'in kaçırılma planı yaptığı ortaya çıktı. Ancak Derin, planını uygulamak üzere çıktığı yolda ise Faruk'un eşi Nazan tarafından gerçekten kaçırıldı.

DERİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Zorlu tutuldukları bağ evinde Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını ifade eden Derin, ondan duyduğu şeylerle şoke oldu. Asya ona hamile olduğunu ve bundan haberinin olup olmadığını sordu. Derin ise ikinci bebeğinin haberini de Asya'dan aldı.

VOLKAN İŞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Son bölümde, Derin ve Asya'yı kaçıran Faruk'un eşi Nazan da şüpheliler arasına girdi. Polis onu sorguya aldı ancak bir şey ispat edemedikleri için serbest bırakmak zorunda kaldılar. Gece yarısı Asya'nın evine giden Nazan ise orada Volkan'ı görünce bütün işler planı bozuldu. Volkan, onun da bu işte bir parmağı olduğunu anladı ve peşine düştü.

ASYA VURULDU

Asya ve Derin'in izi bulundu. Nazan'ın peşine takılan Volkan polislere de haber verdi. Nazan'ı takip eden polisler onların tutulduğu yere gitti. Ancak bu sırada Asya ve Derin, eve gelen Nazan'ı alt etmeye çalıştı. Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patladı ve Asya vuruldu. Kanlar içinde yere düşen Asya, Derin'in kucağında hareketsiz şekilde kaldı. Silah sesini duyan Volkan ise eve koştu.