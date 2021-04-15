Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı

15.04.2021 09:06

Merakla beklenen 26. bölümüyle dün akşam ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Derin'i kaçıran kişilerin Asya'nın eski hastası Faruk ile eşi Nazan olduğu ortaya çıktı. Derin'i zorla bir köy evinde tutan Faruk, bölümün son sahnesinde de Asya'yı kaçırarak Derin'in olduğu eve getirdi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam merakla beklenen 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde günlerdir ortalıkta olmayan ve her yerde aranan Derin'in sırrı çözüldü.

NAZAN, ASYA'NIN İNTİKAMINI ALMAYA ÇALIŞTI

Sadakatsiz son bölümde Asya'nın eski hastası olan ve ona 'Ben senin koruma meleğinim' diyen Faruk'un Derin'i kaçırdığı ve bir köy evinde sakladığı ortaya çıktı. Derin'e gazetede çıkan haberi gösteren Nazan, onun damarına bastı. Gazetede kızı Zeynep'i Asya'nın kucağında gören Derin, çılgına döndü. Nazan, Asya'nın intikamını alabilmek için Derin'in canını bu şekilde yakmaya çalıştı.

Sırların çözüldüğü Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kaçıranın kim olduğu ortaya çıktı

FARUK, DERİN'DEN SONRA ASYA'YI DA KAÇIRDI

Sadakatsiz'in son bölüm finalinde ise Faruk, Asya'yı da kaçırıdı. Asya'ya takıntılı olan Faruk, önce onu takip etti. Ardından ise bayıltıp, Derin'le aynı yere götürdü. Kendine geldiğinde şoka giren Asya, Derin'i de yanında görünce büyük bir korkuya kapıldı.

Sırların çözüldüğü Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kaçıranın kim olduğu ortaya çıktı

Öte yandan ne yapmaya çalıştığı henüz anlaşılmayan Faruk'un robot resmi ise Melih'in eline geçti. Melih ve polis ekipleri Faruk'u yakalamak için çalışma başlattı.

Sırların çözüldüğü Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kaçıranın kim olduğu ortaya çıktı

SELÇUK ANNESİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Diziye damga vuran anlardan biri de Selçuk'un annesi Hicran'ın vefatı oldu. Henüz annesinin varlığına bile alışamamışken onu kaybeden Selçuk, teselliyi Nil ve Asya'da bulmaya çalıştı.

Sırların çözüldüğü Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kaçıranın kim olduğu ortaya çıktı
Sırların çözüldüğü Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kaçıranın kim olduğu ortaya çıktı
Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı

Cansu Dere, Kanal D, Selçuk, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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