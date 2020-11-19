Sadakatsiz dizisindeki Volkan'ın pişkin halleri izleyicileri çileden çıkardı

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sözen ve Özge Özder gibi isimlerin paylaştığı Sadakatsiz dizisi dün akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Eşi Volkan'ın kendisini 2 yıldır Derin'le aldattığını öğrendikten sonra intikam planlarına başlayan Asya'nın son hamleleri Volkan'ı zor durumda bıraktı. Asya, yanına Derin'in babası Haluk'u da çekmeye çalıştı. Volkan ise Nil'in sevgilisi Selçuk'u kullanarak Asya'ya iftira attırdı. Suçlamalarla karşı karşıya kalan Asya, hastanedeki işinden oldu.

"SANA ÖYLE ŞEYLER YAPACAĞIM Kİ BU ŞEHRİ TERK EDECEKSİN"

Asya ise Volkan'ın yardımcısı Serap'ı da yanına alarak, avukatıyla birlikte yeni bir plan yaptı. Asya, hem çocuğunun velayetini almak hem de Volkan'ı beş parasız bırakmak için harekete geçti. Asya'nın hamleleriyle zor durumda kalan Volkan ise işi tehdide döktü.

Eve gelen Volkan, eşi Asya'nı tehdit ederek, "Sana öyle şeyler yapacağım ki. Bu şehri terk etmek zorunda kalacaksın" dedi. Volkan'ın Asya'nın oğlu için yaptığı tatlıyı elleriyle parçalayıp yediği lokmayı yere tükürmesi ise izleyicileri çileden çıkardı.

İZLEYİCİLER VOLKAN'A ÖFKE KUSTU

O sırada Derin'in aradığı Volkan ise telefonu eşi Asya'nın gözünün içine baka baka "Efendim aşkım" diye açtı. Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle ilgili Twitter'da çok sayıda tepki dolu paylaşım yapıldı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları...