Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor.

ASYA KAÇIRILIYOR

Yeni bölüm tanıtımında Volkan'ı yolda gören Faruk, Derin'le öpüşürken videoyu çeken ve Asya'ya izleten kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Bu sözleri duyan Volkan ise çılgına dönüyor.

Fragmana damga vuran an ise Asya'nın kaçırılması oldu. Bayıltılarak kaçırılan Asya, gözlerini Derin'in bağlı olduğu evde aldı. Karşısında Derin'i görünce büyük bir şok yaşayan Asya'nın neler yaşayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in ortadan kayboluşunun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bıraktı. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verdi. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya, önce hastaneden sonra da dernekteki işinden kovuldu.