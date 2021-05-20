Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı - Son Dakika

Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı

20.05.2021 10:16
Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı, System.String[]

Sadakatsiz dizisine Asya Günalan karakteri ile dahil olan Bennu Yıldırımlar, performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldırımlar'ın gerçek hayatta evli ve çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun eşi...

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Yaprak Dökümü', 'Kadın' ve 'Hiç Yoktan Aşk' gibi dizilerden tanıdığımız Bennu Yıldırımlar, 'Sadakatsiz dizisiyle setlere döndü.

52 yaşındaki Bennu Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile evli olduğu ortaya çıktı.

Bugüne kadar eşiyle hiç fotoğraf paylaşmayan Bennu Yıldırımlar'ın evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Çiftin bu evlilikten Ada Yarar adında bir de kızı bulunuyor. Ada Yarar, bir süredir İngiltere'nin Bournemouth şehrinde tiyatro eğitimi alıyor.

Bennu Yıldırımlar yıllar önce verdiği bir röportajda aşka bakışını şu sözlerle tarif etmişti: Öyle yırtıcı, tutkulu aşklar yaşamadım. Böyle şeyleri pek de tehlikeli bulurum. Çünkü gelip geçicidir. Aşk için hiç ölüp bittiğimi bilmem mesela. Sanırım kendimi çok sevdiğim için. Tabii erkeklerden falan nefret ediyor da değilim.

Buradan öyle anlaşılmasın. Erkek arkadaşım olsun, bana kol kanat gersin, her şeyimi karşılasın tarzıyla büyütülmedim. Hiçbir zaman, kimseye hiçbir şeyimi ödetmedim. Kimseye borçlu kalmak istemem, kimsenin de benim hakkımda hak iddia etmesinden de hoşlanmam. Özgürlüğüme düşkünüm. İnsanları çok severim, ama kullanılmak da asla hoşuma gitmez."

"AFFEDENE KADAR BURADA KALACAĞIM"

Sadakatsiz Asya Günalan karakteri kendini şu sözlerle anlatıyor:

Buraya sana kendi gerçeklerimi anlatmaya geldim. Baban ve ben nişanlıydık. Mutluyduk da ama sonra baban bir hata yaptı. Aldattı beni. Annenle... Sen doğduktan sonra babanla görüşmemek için direndim. Ama hep bana geldi, bana sevdiğini, bensiz yapamadığını, bensiz mutsuz olduğunu, mutlu olamayacağını hep anlatıp durdu. Sizin hayatınıza yayılmıştı bu mutsuzluk. Ama annen bunu böyle görmeyi reddediyordu. Annenle babanın arasında simsiyah bir gölgeydim. Şimdi karşındayım, senin için çok zor biliyorum. Ben buradayım. Beni affedene kadar da burada kalacağım.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969'da doğdu. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınmaktadır.

Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.

1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.

31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.

Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı
Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı
Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı
Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı
Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı

Bülent Emin Yarar, Bennu Yıldırımlar, England, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı - Son Dakika Magazin


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