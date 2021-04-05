Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor - Son Dakika

Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor

05.04.2021 07:38

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Derin'e ait olduğu düşünülen cansız beden başka bir kadına ait çıkınca herkes derin bir nefes alıyor. Yeni bölüm fragmanında ise çöp atmaya çıkan Asya, Derin'i göğsünden vurulmuş bir halde bulup yardımına koşuyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 7 Nisan Çarşamba akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek. 24. bölümün sonunda bataklıkta bir kadının cansız bedeni bulunmuş ve herkes kimlik tespiti için ortaya koşmuştu. Yeni bölümde ise gerçek ortaya çıkıyor.

ASYA, DERİN'İ YARALI HALDE BULUYOR

Sadakatsiz yeni bölümde Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan cansız beden Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Derin'i kimin yaraladığı ise yeni bölümle ortaya çıkacak.

Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor

DERİN'İ KAYBOLMASINDA TÜM OKLAR VOLKAN'A ÇEVRİLDİ

Derin'in kaybolmasından sonra her şey incelenmeye başladı. Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor

Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

HERKES SORGUYA ALINDI

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi. Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.

Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor

BATALIKTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı. Bölümün final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadın cesedi bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan cansı kadın bedenini görünce büyük şok yaşadı.

Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor
Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor
Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor

Caner Cindoruk, Melis Sezen, sadakatsiz, Cansu Dere, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor - Son Dakika Magazin


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