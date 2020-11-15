'Sadakatsiz' dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisiyle yakalandı!

Bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıyan ikiliden Tekin, canlandıracağı karakterin kadına şiddet uyguladığını ve oynarken zorlandığını ifade etti.

'İZLEYİNCE KÖTÜ OLUYORUM'

'Oynadığım karakter tabii ki izleyince kötü hissettiriyor' diyen Tarık Emir Tekin "Tabii ki izleyince kötü hissettiriyor. Partnerim Nazlı Bulum'un oynadığı 'Nil' karakterini de o halde görünce zaten içim parçalanıyor. Ben oynarken de güçlük çekiyorum fakat bunu sorumluluk olarak görüyorum" dedi.