'Sadakatsiz' dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin sevgilisiyle yakalandı!
15.11.2020 01:04
Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Nişantaşı'ndaydı. İlk kez sevgilisiyle görüntülenen yakışıklı oyuncu, dizide canlandırdığı Selçuk karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, gelen eleştirilere yanıt verdi
Bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıyan ikiliden Tekin, canlandıracağı karakterin kadına şiddet uyguladığını ve oynarken zorlandığını ifade etti.
'İZLEYİNCE KÖTÜ OLUYORUM'
'Oynadığım karakter tabii ki izleyince kötü hissettiriyor' diyen Tarık Emir Tekin "Tabii ki izleyince kötü hissettiriyor. Partnerim Nazlı Bulum'un oynadığı 'Nil' karakterini de o halde görünce zaten içim parçalanıyor. Ben oynarken de güçlük çekiyorum fakat bunu sorumluluk olarak görüyorum" dedi.
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