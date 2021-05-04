Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme - Son Dakika

Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme

04.05.2021 15:09

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, sosyal medyada sık sık Yıldız karakterinin eğlenceli replikleriyle gündem olurken, bu kez diziden bir diğer dizi Sadakatsiz'e eğlenceli bir gönderme geldi. Yasak Elma'da annesinin ensesine vurmasıyla şaşkına dönen Yıldız, geçtiğimiz sene Sadakatsiz dizisinin 6'ncı bölümünde yayınlanan tokat sahnesini anımsatarak, "Anne, dizileri karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı. Bu sahne, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109'uncu bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine gönderme yapıldı.

TOKAT SAHNESİNE GÖNDERME YAPTILAR

Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri, aile yemeğinde gerçekleri birer birer ağzından kaçırınca annesinden tepki gecikmedi. Yemek masasından kalkan anne Asuman'ı oynayan Melisa Doğu, Yıldız'a susması gerektiğini söyleyerek ensesine bir tane vuruyor. Annesinin vurmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldız ise peçeteyle ağzını silerek, "Annecim o başka dizi" diyerek Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'e gönderme yapıyor.

Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin 6'ncı bölümünde de Derin, gerçekleri açıklayan Asya'ya arkadan gelip vuruyordu.

Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme
Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme

Erdal Özyağcılar, Yasak elma, sadakatsiz, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme - Son Dakika Magazin


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