Sadakatsiz'e damga vuran sahne! - Son Dakika

Sadakatsiz'e damga vuran sahne!

21.01.2021 11:16
Sadakatsiz'e damga vuran sahne!, System.String[]

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 20 Ocak Çarşamba akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 20 Ocak Çarşamba akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerinde yer aldığı 'Sadakatsiz'in son bölümüne Selçuk damga vurdu.

Son bölümde; Asya'nın peşini bırakmayan Volkan, eski karısını takip etmesi için tuttuğu Selçuk'tan da kurtulmaya çalıştı. Yaptığı şantajın ardından Volkan'dan bir kez daha para alan Selçuk, Nil'e koştu.

SELÇUK ÇILGINA DÖNDÜ Onunla bir kez daha başlayabileceklerini düşünen Selçuk, Nil'i bir kuyumcuya götürdü ve yüzük alarak; evlenme teklif etti. Ancak Nil'in arabada anahtarını düşürmesi Selçuk'un, Asya ile Nil'in yaptığı planı öğrenmesini sağladı. Kandırıldığını duyunca deliye dönen Selçuk ise Asya'yı tehdit ederken; şehirden kaçmaya çalışan Nil'in peşine düştü.

Final sahnesinde ise otogara gelen Selçuk'tan kaçmaya çalışan Nil bir inşaatın tepesine çıktı. Selçuk'u takip eden Volkan da yanlarına geldi.

ASYA'YA VOLKAN ŞOKU Ancak Volkan ve Selçuk, Nil'i kenara çekmek isterken bir kişi aşağıya düştü. Asya ise düşen kişinin Volkan olduğunu sandı ve büyük şok yaşadı. Düşen kişinin kim olduğu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları;

"Hala ilk aklına Volkan geliyor. İstediğin kadar zeki ol, nefret et sevince çok zor"

"Keşke Volkan ile Selçuk birbirine sarılıp atlasaydı da bir taşla iki karaktersizden kurtulsaydık"

"Asya'nın Volkan'dan nefret etmesine rağmen Volkan düştü diye deli gibi korkması..Aşkla nefret arasındaki ince çizgidesin Asya.."

"İkinizi de sevmem ama keşke Volkan düşseydi"

Sadakatsiz'e damga vuran sahne!

Kanal D, Selçuk, Ocak, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'e damga vuran sahne! - Son Dakika Magazin


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