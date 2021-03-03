"Sadakatsiz"i kadınlar kadar erkekler de izliyor - Son Dakika

"Sadakatsiz"i kadınlar kadar erkekler de izliyor

03.03.2021 09:03

? Çekimler nasıl gidiyor?

? Çekimler nasıl gidiyor? Özellikle pandemi döneminde hastanede çekim yapmanın zorlukları neler, nasıl önlemler alıyorsunuz?

Çekim olmadığında sette her daim maske takıyorum. Kostüm ve saç-makyaj bittikten sonra seti arabamda bekliyorum. Sürekli kolonya ve dezenfektan kullanıyorum. Hepimiz için zor bir dönem.

? Turgay karakterini sizden dinleyebilir miyiz?

Geçmişe dair yaraları olan bir karakter.

? Sizin için Turgay nasıl biri? Asya ile ilişkisine, dizinin ilerleyen bölümlerine dair ipuçları da verirsiniz belki...

Turgay genel olarak olgun bir adam. Eşini ve çocuğunu kaybetmek herhalde bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan. Turgay bir şekilde hayata tutunmayı başarmış, mesleğinin de verdiği anlayışla yaşamaya devam ediyor. Yaşadığı acı bütün çelişkilerini yok etmiş, neticede hayatta korkacak bir şeyi kalmamış. Kendinden emin, duyarlı, dinlemeyi ve empati kurmayı bilen bir insan. İyi bir dost ve belki de... Bakalım, ben de bilmiyorum Asya'yla ilişkileri nasıl ilerleyecek...

? "Sadakatsiz"in bu kadar sevilmesini neye bağlıyorsunuz?

Kadınlar kadar erkeklerin de sevdiği bir dizi, bu anlamda bir misyonu da olduğuna inanıyorum. Kadın-erkek ilişkilerini farklı bir bakış açısıyla anlatan bir dizi "Sadakatsiz". Evlilik içi sorunlar, boşanmalar, bütün bunların çocuklar üzerindeki etkileri, hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren, hayatın içinde konular.

? "Sadakatsiz", güçlü kadın karakterleriyle öne çıkan bir iş. Bu sezon için genel anlamda kadın karakterlerin güçlendiğini söylemek mümkün. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Kabul görmüş kalıpların dışında farklı hayatlar yaşayan kadınların ve erkeklerin dizilerde ve filmlerde temsil edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

? Bu yıl ekranda en fazla gördüğümüz meslek grubu terapistler oldu. Sizce bu karakterlerin artışının bir sebebi var mı?

İnsanların hayatlarını anlamlandırmak için bir otorite figürüne ihtiyaç duydukları bir dönemden geçiyor olabiliriz. Pandemiyle birlikte herkesin psikolojisi bozuldu. İnsanlar hem kendileri hem de çevreleriyle ilgili sorulara cevap verebilecek birilerine ihtiyaç duyuyor olabilirler. Dizilerdeki terapist karakterler de bunun bir yansıması olabilir.

PANDEMİ SAHNE SANATLARI İÇİN FELAKET OLDU

? Tiyatro ve sinemada yer aldınız, 10 yılı aşkın süredir de ekranlardasınız. Yakın zamanda farklı projeleriniz var mı?

Eşimle (Canan Ergüder) beraber oynadığımız "Hipokrat" adlı oyunun yazarı Erdi Işık ve eşimle beraber yazdığımız bir senaryo var, onu hayata geçirmek istiyoruz.

? Pandemi döneminden tiyatrolar da çok etkilendi. Farklı yöntemler, canlı yayınlanan tiyatro gösterimleri, online izlemeler deneniyor. Bu deneyimler sizce tiyatronun pandemi sonrası sürecine nasıl etki edecek?

Pandemi genel olarak sahne sanatları için felaket oldu. Online tiyatro bu dönemde teknolojinin de yardımıyla bir şeyleri sürdürmek adına akıllıca bir çözüm oldu. Hiç yoktan iyidir. Pandemi sonrası kalıcı olur mu bilemiyorum. Tiyatronun esprisi, oyuncular ve seyircilerle beraber o an, orada yaşanan bir deneyim olması.

YOĞUNLUKTAN EŞİMİ SIK GÖREMİYORUM

? Oyuncu Canan Ergüder ile evlisiniz. Meslektaşınızla evlenmiş olmanın eve yansımaları nasıl oluyor?

Bazen yoğunluktan eşimi arzu ettiğim sıklıkta göremiyorum. Neyse ki bizim işlerimiz proje bazlı ve sürekli aynı tempoda devam etmiyor. Oyuncu, oyuncunun derdinden anlıyor, bu da önemli.

? Babanız özel çikolatalar üretiyor. Sizin çikolatayla aranız nasıl?

Babam aslında üst düzey bir mali müşavir. Kendimi bildim bileli haftasonu mutfağa girip kestane şekeri, badem ezmesi, helva falan yapardı. Son beş yıldır makarona sardı ve müthiş makaronlar yapmaya başladı. Derken çikolataya el attı, ben de dahil olmak üzere yiyenler, "Hayatımızda böyle çikolata, böyle makaron yemedik" dedikçe daha da havaya girdi ve ustalaştı. Yurtdışına gidip incelemeler yaptık ve sonunda beraber Hermosa Chocolate & Macaron adında bir marka kurduk. İnternetten satış yapıyoruz, keyifli gidiyor.

ÇOCUK BÜYÜK BİR AŞK

? Baba olmak nasıl bir duygu? Ebeveyn olmanın getirdiği sorumluluk, hayata bakışınızı nasıl etkiledi?

Çocuk sahibi olmak insanın hayatını temelden değiştiriyor. Hayatın merkezi çocuk oluyor, her şey onun etrafında dönmeye başlıyor. Kendinizden çok onu düşünüyorsunuz. Ben bir babayım, sorumlu olduğum bir çocuğum var demek, her adımı ona göre atmak demek. Büyük bir aşk ve beraberinde gelen büyük bir sorumluluk çocuk sahibi olmak.

Sadakatsiz i kadınlar kadar erkekler de izliyor

DOST Partisi, Tiyatro, Makyaj, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Sadakatsiz'i kadınlar kadar erkekler de izliyor - Son Dakika Magazin


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