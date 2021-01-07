Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Yeni yılın ilk haftasında ekran macerasına 1 hafta ara veren dizinin hayranları merakla yeni bölümü beklemeye başladı.

"GİT KAYBOL, SENİ GÖRMEDEN İYİYİM BEN"

Dizinin yeni bölüm fragmanında Asya ve Turgay'ı birlikte baş başa yemek yerken gören Volkan kıskançlık krizine giriyor. Gece yarısı Asya'nın kapısına dayanan Volkan, Turgay'la evlenmesi halinde oğlu Ali'yi alacağını söylüyor.

Ağlamaya başlayan Volkan, "Bana benden ne istediğini söyle. Git kaybol ortadan. Seni görmeyince iyiyim ben. Ben sensiz iyiyim. Sensiz hayatım mükemmel" diyor. Volkan'ın ani değişen ruh hali karşısında şaşkına dönen Asya ise sessizliğini koruyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, Tugay'ı görünce sinirlerine hakim olamadı. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istedi. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmedi.

Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar verdi. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğrendi. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkardı. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yapmaya başladı.