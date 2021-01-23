Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor - Son Dakika

Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor

23.01.2021 09:55

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'in merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'nın hırsızlık yaptığı ortaya çıkan oğlu için yaptığı hamle kötü sonuçlanıyor. Annesine kızan ve babasıyla yaşamaya karar veren Ali, Derin'le Asya'nın yanına geliyor. Oğluyla düşmanını yan yana gören Asya ise adeta yıkılıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gidiyor. Ancak Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya şaşkına dönüyor.

ALİ, DERİN'LE EVE GELİYOR

Oğlunun okulda hırsızlık yaptığını öğrenen Asya, tüm çalınan ürünleri bir kutuya koyarak okul müdürüne götürüyor. Annesinin eşyaları okula getirdiğini öğrenen Ali ise çok sinirlenerek artık annesiyle yaşamak istemediğini söylüyor. Aldığı cevapla büyük bir yıkım yaşayan Asya, evde otururken oğlu ve Derin'in eve gelip eşyalarını toplamak istemesiyle ikinci kez yıkıma uğruyor.

Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor

VOLKAN'LA İLGİLİ GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR

Öte yandan yeni bölüm fragmanında Volkan'ın inşaattan düşmediği de ortaya çıktı. Sadakatsiz'in son bölümünde Selçuk, Nil ve Volkan bir inşaatın son katında arbede yaşamış ve bir kişi inşattan zemine çakılmıştı. Herkes düşen kişinin Volkan olduğunu zannederken gerçek yeni bölüm fragmanıyla ortaya çıkmış oldu.

Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor
Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Özge Özder, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor - Son Dakika Magazin


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