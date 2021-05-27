Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştığı ortaya çıktı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yapacak.

DERİN VE VOLKAN'IN İLİŞKİSİNDE YENİ DETAYLAR

Sadakatsiz'in sezon finali bölümünde Volkan ve Derin'in nasıl aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkacak. Hayatının aşkı zannettiği Volkan'ın evli olduğunu bilmeyen Derin'in 'Asya' yazan yüzüğü bulduğu anlar ise dikkat çekecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastaneden ayrılarak kendi polinikliğini açan Asya, babasının eski sevgili Asya Günalan'ın gelişiyle büyük bir yüzleşme yaşadı. Asya'ya verdiği sözü tutan Volkan ise ondan uzak durmaya çalışıyor. Ali'nin doğum gününü katılan Derin, herkesin içinde Asya'nın babasının bir sevgilisi olduğunu anlattı. Oğlunun doğum gününün güzel geçmesini isteyen Asya ise herkesi hamilelik yalanıyla kandıran Derin'in foyasını ortaya çıkardı.