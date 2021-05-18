Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Cansu Dere, dizi setinde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesi yakalayan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere de dizide gösterdiği performansla büyük övgü topladı. Dizinin oyuncularından usta isim Burak Sergen'in koronavirüse yakalanması ve ardından yoğun bakıma kaldırılması, dizisinin sevenlerini büyük üzüntüye uğratmıştı. Sergen'in durumu nedeniyle büyük şok yaşayan set ekibi, ünlü oyuncunun durumunun iyi gitmesinin ardından rahat bir nefes aldı. SOSYAL MEDYADA ÇOK GÖRÜNMÜYOR Sosyal medyayı sık kullanmayan ünlüler arasında yer alan Cansu Dere, sosyal medya hesabından sette çekilen fotoğraflarını paylaştı. Çekimi beklerken bahçede mindere uzanan oyuncunun, bir kedi ile oynadığı keyifli anları görülüyor. ALP AKAR İLE DE POZUNU PAYLAŞTI Cansu Dere'nin paylaştığı bir diğer poz isedizide oğlu Ali'yi oynayan genç oyuncu Alp Akar ile oldu. Dere, Akar ile gülerken objektiflere poz verdiği anları, takipçilerinin beğenisine sundu.

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