Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Melis Sezen'in dans tutkunu olduğu öğrenildi.& ;Melis Sezen'in setten arta kalan zamanlarında bol bol latin dansları yaptığı ortaya çıktı.





Sezen, özellikle salsa ve tango yaparak stresten uzak kalmayı başarıyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?





Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.