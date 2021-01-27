Snob Magazin'de yer alan habere göre; Melis Sezen'in dans tutkunu olduğu öğrenildi.& ;Melis Sezen'in setten arta kalan zamanlarında bol bol latin dansları yaptığı ortaya çıktı.
Sezen, özellikle salsa ve tango yaparak stresten uzak kalmayı başarıyor.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.
Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.
Son Dakika › Magazin › Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin