Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun son paylaştığı mayolu pozları ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

"BEŞİ BİR YERDE"

Dizinin yanı sıra Barış Arduç ile bir reklam filminde oynayan ve performansıyla adından söz ettiren oyuncu, yeni sezon öncesi soluğu tatilde aldı. Siyah dekolteli mayosuyla poz veren oyuncu, 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Pozları arasında kararsız kalan Sezen, paylaşımına "Seçemedim bakınız beşi bir yerde. Hangisi" diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Melis Sezen'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken 151 binden fazla beğeni geldi.