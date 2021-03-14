Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den dikkat çeken itiraf!
14.03.2021 00:56
Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile birlikte annesi Şevval Sam'ı Cihangir'de ziyaret etti. Bu sırada karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu ve onun sevgilisiyle sohbet etti. Tekin, dizide canlandırdığı Selçuk karakterinin şiddet eğilimli olmasının hatırlatılması üzerine, "Sokakta güzel tepkiler alıyorum, bana hiç kızmıyorlar. Her fırsatta Selçuk'un örnek alınmaması gerektiğini söylüyorum" itirafında bulundu. İşte Tarık Emir Tekin'in açıklamaları...
'Sadakatsiz' dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, oyunculuğu severek yaptığını anlatıp, kadına karşı şiddete dikkat çekti.
'KADINA KARŞI ŞİDDETİ KINIYORUM'
Tekin, dizide canlandırdığı Selçuk karakterinin de şiddet eğilimli olmasının hatırlatılmasıyla şöyle konuştu: "Oyunculuğu severek yapıyorum, çok mutluyum. Kadına karşı şiddeti ise kınıyorum, yaşayan herhangi bir varlığa karşı işlenen şiddeti kınıyorum. Başkalarının başkasının alanına zorla girmesine kızıyorum."
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