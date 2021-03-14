Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den dikkat çeken itiraf!

'Sadakatsiz' dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, oyunculuğu severek yaptığını anlatıp, kadına karşı şiddete dikkat çekti.

'KADINA KARŞI ŞİDDETİ KINIYORUM'

Tekin, dizide canlandırdığı Selçuk karakterinin de şiddet eğilimli olmasının hatırlatılmasıyla şöyle konuştu: "Oyunculuğu severek yapıyorum, çok mutluyum. Kadına karşı şiddeti ise kınıyorum, yaşayan herhangi bir varlığa karşı işlenen şiddeti kınıyorum. Başkalarının başkasının alanına zorla girmesine kızıyorum."



