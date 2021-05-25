Sadakatsiz'in sezon finalinin tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölüm yok - Son Dakika

Sadakatsiz'in sezon finalinin tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölüm yok

25.05.2021 09:09

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon final tarihinin değiştiği öğrenildi. Dizinin yarın akşam ekrana gelmesi beklenen sezon finali bölümünün 2 Haziran Çarşamba gününe alındığı belirtildi. Yarın akşam ise ekranlara dizinin tekrar bölümünün geleceği açıklandı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali tarihinde değişiklik oldu.

YARIN AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi.

Sadakatsiz'in sezon final tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölümü yayınlanmayacak

Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü yarın akşam ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

Sadakatsiz'in sezon finalinin tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölüm yok
Sadakatsiz'in sezon finalinin tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölüm yok

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Haziran, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in sezon finalinin tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölüm yok - Son Dakika Magazin


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