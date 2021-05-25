Sadakatsiz'in sezon finalinin tarihi değişti! Yarın akşam yeni bölüm yok

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali tarihinde değişiklik oldu.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi.
Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü yarın akşam ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.
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