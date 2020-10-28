Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin çalkantılı özel hayatı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bugüne kadar rol aldığı; 'Ezel', 'Sadakatsiz', 'Şahsiyet' ve 'Sıla' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde büyük bir başarı elde eden Cansu Dere, özel hayatında ise bir türlü aradığı mutluluğu bulamadı.

ARADIĞI MUTLULUĞU BİR TÜRLÜ BULAMADI

Son 20 yılda aralarında Cem Yılmaz, Engin Akyürek, Okan Bayülgen, Cem Aydın ve Renan Kaleli'nin olduğu çok sayıda ünlü isimle aşk yaşayan Cansu Dere, henüz nikah masasına oturamadı.

40 yaşındaki Cansu Dere son olarak Renan Kaleli ile aşk yaşadı.