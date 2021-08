Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen: Kalbim her an Derin'le atıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"le yıldızı parlayan Melis Sezen, Instyle dergisi için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, dizide canlandırdığı Derin karakteriyle kurduğu özel bağdan da bahsetti.

Evli bir adamla aşk yaşayan Derin'den çok şey öğrendiğini dile getiren Sezen şöyle konuştu: "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin'inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel."

BAŞTA ÇOK SERT TEPKİLER ALDIM

Dizinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden Melis Sezen, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin'den nefret ediyorlardı. Derin'le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin'le beni karıştırdıkları bile oluyordu. Bölümler ilerleyince Derin'i anladığını söyleyen, Derin'le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin'i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin'in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kocaman bir aile olduk

20'den fazla kedi ve 5 köpek sahibi olan Melis Sezen bu sayıya nasıl ulaştığını anlattı: "Deren adını verdiğim bir kedi sahiplendim. Deren çiftleşti doğurdu. Pandemi olunca yavrular, Deren, Silivri'deki eve gittik. Meğerse tekrar çiftleşmiş Deren, yine doğurdu. Sokaktan da bir sürü kedi geldi. Oscar ve Pan köpeklerimiz onlar bizimleydi zaten. Sonra sokaktan köpekler geldi, onları da sahiplendik. Böylece kocaman bir aile olduk."

Yemek yemeyi çok seviyorum

"Yemek yemeyi çok seviyorum, beyin dışında da sevmediğim hiçbir şey yok. Çok büyük bir keyif benim için yemek yemek. Ama tabii dikkat etmekte fayda var. Bence en iyisi hareketli olmak, spor yapmak. Benim için spor, dans mesela. Düzenli dans ettiğim zaman vücudum hemen değişiyor. O halini çok daha fazla seviyorum tabii ki."