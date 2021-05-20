"Sadakatsiz" setine bahar geldi

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Sadakatsiz"in oyuncuları set arasındaki keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Nazlı Bulum, Cansu Dere, Özge Özder, Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner ile fotoğraflarını "Bahar gelmiştir" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Alp Akar da dizide annesini canlandıran Cansu Dere'yle pozuna, "Çok şanslıyım çünkü seninleyim" notunu yazdı. Caner Cindoruk ile Yeliz Kuvancı da bir selfie'lerinin altında dizinin yeni bölümünü duyurdu.