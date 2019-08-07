Sadako Sasaki Beylikdüzü'nde anıldı

Sadako Sasaki Beylikdüzü'nde anıldıİSTANBUL - Hiroşima Katliamı'nın 74. yıldönümünde Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi'nde oluşturduğu Japon Bahçesi'nde bir anma programı düzenlendi.

Sadako Sasaki Beylikdüzü'nde anıldı

İSTANBUL - Hiroşima Katliamı'nın 74. yıldönümünde Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi'nde oluşturduğu Japon Bahçesi'nde bir anma programı düzenlendi. Hiroşima ile Nagazaki'de ölen 300 bin kişi anıldığı programda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi öğrencilerinin bombasının etkisiyle yakalandığı çaresiz bir hastalık sonucu 12 yaşında ölen Sadako Sasaki'nin hikayesini anlattığı drama gösterisi izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Barışın önemine dikkat çekmek ve Dünya çocuklarına daha aydınlık bir dünya bırakmak için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beylikdüzü Şubesi tarafından, Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Sadako Sasaki Anma Programı'nda Yaşam Vadisi Japon Bahçesi, bu yıl da çocukların yaptığı rengarenk turna kuşları ile bezendi. Sadako Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşlarını katlayan çocuklar dünyaya barış mesajı verdiler. Törene; Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel'in yanı sıra, Beylikdüzü Belediyesi Protokolü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mumcu: Çocuklar Barış İçin Mücadele Etmeyi Sürdürecek

Anma programında yaptığı konuşmada, barışın önemine vurgu yapan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, "Savaşın gerçek mağdurları masum çocuklardı. Sadako, sağlığına kavuşmak umuduyla kağıttan turna kuşları yapmaya başladığında, belki, bu şekilde anılacağını hayal etmemişti. O sadece huzurlu bir yaşam ve huzurlu bir dünya hayal etmişti. Sadako, hayal ettiği bin turnayı yapamadı ama şurası bir gerçek ki 1955 yılından bu yana, arkadaşları ve çocuklar, milyonlarca turnayı gökyüzüne barış adına salıverdi. Çocuklar, savaşsız ve barış içinde bir dünya için Sadako gibi ve savaşta mağdur olan bütün çocuklar gibi mücadele etmeyi sürdürecekler. Buna inanıyoruz. Anmak için bir araya geldiğimiz Sadako Sasaki ve savaş sırasında mağdur olmuş bütün çocuklarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha eğiliyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen ÇYDD yönetimine, bizleri böylesi anlamlı bir etkinlikte buluşturdukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yüksel: Barış İçinde Yaşamak Çocukların Hakkı

Konuşmasında yetmiş dört yıl önce yaşanan bu acı olayın dünyadaki bütün insanları bir araya getirdiğine, dünya çocuklarının el ele tutuşup barış dileklerini dile getirildiği bir hale dönüştüğüne dikkat çeken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel ise, "Çocuklarımız geleceğimiz. Barış içinde yaşamak, tüm dünya çocuklarının hakkı. Ne mutlu bize ki büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız, torunlarıyız. O'nun 'Yurtta barış, dünyada barış' sloganı ile büyüdük. Dünyanın her yerinde barış yaşansın. Biz, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu etkinliğe katılım gösteren tüm şubelerimizi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beylikdüzü Şubesi Başkanı Sebahattin Çılbır ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Drama Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beylikdüzü Şubesi Başkanı Sebahattin Çılbır da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi'ne, anma töreni'ne büyük katkı sağlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ve tüm belediye yetkililerine teşekkür etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öğrencilerinin şiir ve müzik dinletisinin ardından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi öğrencilerinin sergilediği drama gösterisi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sadako Sasaki'nin hikayesini drama aracılığıyla anlatan öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda, anma törenine katkı sağlayan tüm öğrencilere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri tarafından katılım belgesi takdim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kilosu 600 lira! Kara kovan balı yok satıyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı