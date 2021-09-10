Sadan Hanım Filmi - Son Dakika

Sadan Hanım, Moda Kadıköy ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı bir kadındır. Bir gün aile doktorları kızına annesinin Alzheimer hastalığının haberini verir. Bunun üzerine eşi ile birlikte annesinin yanında yaşamaya başlarlar. Sadan Hanım'ın kızının yönetmen olan eşi, hafıza kaybının ve Sadan Hanım'ın her geçen gün nasıl eridiğinin hikayesini çekmeye başlar.

Yönetmen: Göksel Gülensoy

Senaryo: Kutsi Akıllı

Oyuncular: Serap Aksoy, Mansur Ark, Ebru Nil Aydın, Cansın Bezircilioğlu, Kenan Ece, Canan Ergüder, Edip Saner, Barış Topçular, Altuğ Yücel, Özge Özdemir

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Sadan Hanım

Yapımcı Firma: Kinostanbul

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 21.09.2021

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