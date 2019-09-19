"Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" sergisi açıldı

Alzaymır hastalığına dikkati çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla organize edilen "Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" adlı karma sergi açıldı.

Capitol Alışveriş Merkezi'nde izlenime sunulan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Alzheimer Derneği ve Kinostanbul Film tarafından destekleniyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek kurgulanan, "Sadan Hanım" filmine bağlı olarak hazırlanan sergi, alzaymır hastası olan ve 2018'de hayata gözlerini yuman Sadan Hanım ve benzeri insanların hayatı üzerinden alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla 20 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği eserlerle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıktı.

Göksel Gülensoy direktörlüğünde ve Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Bahadır İşler, Bahri Genç, Bedri Baykam, Demet Taşpınar, Deniz Pireci, Devabil Kara, Devrim Erbil, Eda Çığırlı, Ekrem Kahraman, Hakan Esmer, Işıl Arısoy Kaya, Mahir Güven, Mustafa Albayrak, Neslihan Kıyar, Nevres Akın, Onay Akbaş, Pelin Özgöçen, Serdar Leblebici, Serkan Bayer ve Tülin Onat, eserleriyle hastalığın bireysel ve toplumsal hayat üzerinde bıraktığı etkiyi görünür hale getirmeye çalışıyor.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan sergi küratörü Özer, sergi fikrinin Göksel Gülensoy'un "Sadan Hanım" isimli filminden yola çıkılarak doğduğunu söyledi.

Özer, sergiyi 3 aylık bir sürede ortaya çıkardıklarına işaret ederek, "Türkiye'nin çok önemli sanatçıları var sergide. Devrim Erbil, Tülin Onat, Bedri Baykan, Hakan Esmer ve Devabil Kara gibi çok sayıda isim var. Herkes kendi açısından, kendi sanatsal diliyle bir yapıt ortaya çıkardı. Sanat üzerinden gittik çünkü Türkiye'de 2035 ile 2050'li yıllarda alzaymır konusunda dünyadaki üçüncü büyük ülke olacakmış. Bilimsel verilere göre Türkiye nüfusunun neredeyse 3'te birinin alzaymır hastası olacağı söyleniyor. Bu benim çok dikkatimi çekti, artık hastalığa dikkat çekmek gerekiyordu." dedi.

Bir hikayeden yola çıkarak serginin oluştuğunu ifade eden Özer, satılan eserlerin gelirlerinin Türkiye Alzheimer Derneği'ne aktarılacağını ve serginin Türkiye'den sonra ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore'de de gösterileceğini belirtti.

Alzaymır hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürütülen "Sadan Hanım" projesinin ilk ayağının bu sergi olduğunu aktaran Denizhan Özer, projenin kitap ve filmlerle devam edeceğini de dile getirdi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Gününe özel olarak hazırlanan "Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" sergisi, İstanbul'daki ilk gösterimden sonra bir yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında 10 farklı kentte serüvenine devam edecek.