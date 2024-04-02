sadasdasdsadasdasdsadasdasdsadasdasdsadasdasdsadasdasdsadasdasd

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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Turistler, İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Efes Antik Kenti'ni gezecek. İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 geminin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 2024'ü 2 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli bir geminin güverte kısmında elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından desteklenen Kariyer Planlama dersi kapsamında Denizcilik ve Taşıma Organizatörlüğünün Ülkemiz Dış Ticaretine Katkıları başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde, Uluslararası Satış Yöneticisi Ayberk Güngördü deniz taşımacılığı ve lojistik konularında bilgiler aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Sea Turtle' isimli kargo gemisinin İstanbul Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle emniyetli bir bölgeye alındığını ve gemi trafiğinin açıldığını duyurdu.
Kandilli önlerinde bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği tedbir amacıyla kısa süreliğine kapatıldı. Arızalanan gemi emniyetli bir bölgeye alındıktan sonra saat 00.20 itibarıyla gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin Kandilli önlerinde yaşanan arıza sonucunda İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü ve geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
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