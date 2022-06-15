SADAT 'ın amacı nedir? Kimlerden oluşuyor? İktidar SADAT'la ne tür bir ilişki içinde? SADAT, hakkındaki iddialara ne diyor? DW Türkçe, SADAT'ı ve hakkındaki iddiaları mercek altına aldı.

Kaynak: DailyMotion.com

Deutsche Welle, SADAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SADAT nedir ve iktidarla ilişkisi ne? - Son Dakika

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