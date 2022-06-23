Sadat Sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt: "Bakanlığımın Görev Alanına Girmemektedir" - Son Dakika
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Sadat Sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt: "Bakanlığımın Görev Alanına Girmemektedir"

23.06.2022 11:54
Sadat Sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt: "Bakanlığımın Görev Alanına Girmemektedir"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi’nin açıklamalarını referans vererek, şirketin faaliyetlerini sürdürürken devletten aldığı izinlerin ayrıntılarını sordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP’li Bakan’ın sorularına, “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” yanıtını verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin açıklamalarını referans vererek, şirketin faaliyetlerini sürdürürken devletten aldığı izinlerin ayrıntılarını sordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'li Bakan'ın sorularına, "Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir" yanıtını verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin çalışmaları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bilgi verdikleri yönündeki açıklamalarını TBMM gündemine taşıdı. SADAT'ın devletten aldığı izinlerin ayrıntısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soran Murat Bakan'a ilk yanıt geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'li Murat Bakan'ın sorularına tek cümle ile yanıt verdi ve "Konu Bakanlığımın görev alanına girmemektedir" dedi.

"ÇAVUŞOĞLU, SADAT BAŞKANINI YALANLADI"

Yanıtı değerlendiren CHP'li Murat Bakan ise şunları söyledi:

"Erdoğan, başdanışmanı yaptığı, MGK toplantılarına aldığı Adnan Tanrıverdi'nin ve kurucusu olduğu SADAT'ın arkasında durmadı. Önce Erdoğan 'Yakından uzaktan hiçbir alakam yok deyip' sattı. Şimdi Çavuşoğlu, Melih Tanrıverdi'nin açıklamalarını referans vererek sorduğumuz sorulara 'Bakanlığımın görev alanına girmemekte' diyerek sattı. Yani Çavuşoğlu, yazılı olarak başvuru yapıp izin istediğini söyleyen SADAT Başkanı Tanrıverdi'yi yalanladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı sorularımıza ne yanıt verecek göreceğiz. Onlar da SADAT Başkanı'nın açıklamalarını yalanlarsa ya da soruları cevapsız bırakırsa -sükut ikrardan gelir- bu artık hukukun görev alanına girer. Savcıların SADAT ile ilgili suç duyurumuzu dikkate alması ve harekete geçmesi gerekir."

HANGİ SORULARI SORMUŞTU?

Murat Bakan'ın soru önergelerinde yer alan, yanıt bekleyen sorular şöyle:

"Bugüne kadar SADAT tarafından Bakanlığınıza yapılan yazılı başvurular üzerine SADAT'ın hangi yıllarda hangi ülkelere hizmet vermesi uygun görülmüştür? Tarafınızca uygun görülen hizmetlerin detayları nedir? Bugüne kadar SADAT tarafından Bakanlığınıza yapılan yazılı başvurular üzerine SADAT'ın hangi yıllarda hangi ülkelere hizmet vermesine izin verilmemiştir? İzin verilmemesi hangi gerekçelere dayandırılmıştır? SADAT'ın hizmet ve faaliyetleri kapsamında sizden izin almasıyla ilgili süreç tam olarak nasıl işlemektedir? Detayı nedir? Tanrıverdi, 'Danışmanlık ve eğitim üzerinden gitmek istesek de silah ve mühimmat talebi daha fazla geliyor' demiştir. SADAT, sizden aldığı izin kapsamında hangi yıllarda, hangi ülkelere silah ve mühimmat sağlamıştır? Ülkelere silah ve mühimmat sağladığını ifade eden SADAT, bu ticareti sizden izin alarak yaptığını beyan etmektedir. SADAT bu silah ve mühimmatları nereden ve ne şekilde temin etmekte ve nasıl satmaktadır? Bu sürecin detayı nedir? Bakanlığınız bu işin neresindedir?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Bakan, SADAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadat Sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt: 'Bakanlığımın Görev Alanına Girmemektedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sadat Sorusuna Bakan Çavuşoğlu'ndan Tek Cümlelik Yanıt: "Bakanlığımın Görev Alanına Girmemektedir" - Son Dakika
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