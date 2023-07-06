Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu

Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu

06.07.2023 21:06

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Haberler.com Youtube kanalına konuk olduğu programda, Rusya'daki isyanın ardından sıklıkla Wagner ile bağdaştırılmaları hakkında konuştu. Sektörde 3 çeşit katman olduğunu belirten Tanrıverdi, en alt tabakada paramiliter hizmet sunan şirketlerin ikinci tabakada ise lojistik hizmet sunan şirketlerin olduğunu söyledi. Tanrıverdi, SADAT'ın sadece stratejik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdiğini ve Wagner'le bir benzerlikleri olmadığını söyledi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Haberler.com Youtube kanalında katıldığı yayında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Tanrıverdi, Rusya'da yaşanan isyanın ardından Wagner'le bağdaştırılmaları hakkında konuştu.

"WAGNER'LE BENZER YANLARI VAR MI?"

Tanrıverdi, Bedia Teymur'un "Wagner'le benzer yanınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Wagner sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da çok tartışıldı bu olaylardan sonra. Şimdi uluslararası literatüre baktığınız zaman özel askeri şirketler veya askeri müteahhitlik şirketleri gibi isimlendirmelerle karşılaşıyoruz. Ben şöyle isimlendiriyorum içinde bulunduğumuz sektörü: Savunma Sanayinin Hizmet Sektörü. Ben sektörü katmanlandırarak tasnif ediyorum.

"SEKTÖRDE 3 TABAKA VAR"

En alttaki katmanda paramiliter şirketler olduğunu değerlendiriyorum. Şu an dünyada 150 şirket var, bunların bir kısmı paramiliter hizmet sunan şirketler. Kara bölgede kalıyorlar. Bir üst tabaka lojistik tabaka sunanlar var. Bu bölgenin de bir kısmı kara bölgeye bir kısmı da beyaz bölgede kalıyor. Çünkü çatışma bölgelerine silah, mühimmat tedariki sağlayan şirketler var.

"WAGNER EN ALT KATMANDA"

Sektörün tamamı bunlardan ibaret değil. Hepsini aynı kefeye koyamayız. En üst katmanda da burayı tamamen beyaz bölge olarak isimlendiriyorum. Bu bölgede stratejik danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren şirketler var. Bu bölgede şirketlerin paramiliter örgütleri yok. Dolasıyla para karşılığı çatışmalara giren şirketler işin en alt tabakasında. Wagner de bu kapsamda. Tüm dünya bunu tartışıyor şu anda.

"TÜRKİYE'DE GÜNDEME GETİRİLMEMİZİN SEBEBİ ÇOK FARKLI"

Bizim Türkiye'de gündeme getirilmemizin sebebi farklı bir arka planı var aslında. Bu tür şeyler yaptığımızdan değil de başka bir sebeple gündeme getiriliyoruz."

YORUMLAR
500
SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var

SADAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı!
20:56 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe mesajı düzeltti, topa eski kulübü de girdi
20:15 Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in geçmişten günümüze yükselen futbol kariyeri
20:11 Arda'dan 5 yılda müthiş yükseliş! Top toplayıcılıktan Real Madrid'e kadar uzandı
19:45 Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:40 Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:19 Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı
19:14 Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
18:50 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak
18:46 Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 21:41:54. #1.12#
SON DAKİKA: Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement