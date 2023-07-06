Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Haberler.com Youtube kanalında katıldığı yayında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Tanrıverdi, Rusya'da yaşanan isyanın ardından Wagner'le bağdaştırılmaları hakkında konuştu.

"WAGNER'LE BENZER YANLARI VAR MI?"

Tanrıverdi, Bedia Teymur'un "Wagner'le benzer yanınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Wagner sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da çok tartışıldı bu olaylardan sonra. Şimdi uluslararası literatüre baktığınız zaman özel askeri şirketler veya askeri müteahhitlik şirketleri gibi isimlendirmelerle karşılaşıyoruz. Ben şöyle isimlendiriyorum içinde bulunduğumuz sektörü: Savunma Sanayinin Hizmet Sektörü. Ben sektörü katmanlandırarak tasnif ediyorum.

"SEKTÖRDE 3 TABAKA VAR"

En alttaki katmanda paramiliter şirketler olduğunu değerlendiriyorum. Şu an dünyada 150 şirket var, bunların bir kısmı paramiliter hizmet sunan şirketler. Kara bölgede kalıyorlar. Bir üst tabaka lojistik tabaka sunanlar var. Bu bölgenin de bir kısmı kara bölgeye bir kısmı da beyaz bölgede kalıyor. Çünkü çatışma bölgelerine silah, mühimmat tedariki sağlayan şirketler var.

"WAGNER EN ALT KATMANDA"

Sektörün tamamı bunlardan ibaret değil. Hepsini aynı kefeye koyamayız. En üst katmanda da burayı tamamen beyaz bölge olarak isimlendiriyorum. Bu bölgede stratejik danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren şirketler var. Bu bölgede şirketlerin paramiliter örgütleri yok. Dolasıyla para karşılığı çatışmalara giren şirketler işin en alt tabakasında. Wagner de bu kapsamda. Tüm dünya bunu tartışıyor şu anda.

"TÜRKİYE'DE GÜNDEME GETİRİLMEMİZİN SEBEBİ ÇOK FARKLI"

Bizim Türkiye'de gündeme getirilmemizin sebebi farklı bir arka planı var aslında. Bu tür şeyler yaptığımızdan değil de başka bir sebeple gündeme getiriliyoruz."