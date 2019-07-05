Son Dakika Haberleri: Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü
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Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü

1 saat önce

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi.

Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü, System.String[]
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi.
??Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Kürt kökenli Reşid, Süleymaniye kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
??Iraklı Yargıç Reşid, mahkemede Saddam Hüseyin'e yönelik idam kararını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:39 Kaynak: AA
Saddam Hüseyin, Irak, Güncel
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