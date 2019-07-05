Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü
1 saat önce
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:39 Kaynak: AA
'ın devrik lideri Saddam Hüseyin
'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi.
??Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Kürt kökenli Reşid, Süleymaniye
kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
??Iraklı Yargıç Reşid, mahkemede Saddam Hüseyin'e yönelik idam kararını açıklamıştı.
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