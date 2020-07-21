Saddam Hüseyin döneminin son bakanı Haşim defnedildi - Son Dakika

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim, tutuklu bulunduğu, ülkenin güneyindeki En-Nasıriye kentinde yer alan El-Hut Hapishanesi'nde Pazar günü kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Musul kentine getirilen Haşim'in naaşı, bu sabah El Hac Haşim El-Hamad camisinde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenin yüzlerce kişi katıldı. Haşimi, 1995-2003 yıllarında Saddam döneminin son Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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