Saddam Hüseyin'in Resmini Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı
54 dakika önce
Irak Anbar Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.
Irak Anbar
Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin
'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.
Irak'ın Ramadi
şehrinde bulunan Anbar Üniversitesinde pazar günü öğrencilerin Saddam Hüseyin'in resmini taşıması ülke gündemine oturdu. Öğrencilerin Saadam'ı destekleyen sloganlar atarak kutlama yapması üzerine Rektörlük harekete geçti. Rektörlük 3 öğrencinin, kampüste Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıkları için okuldan atıldığını bildirdi.
Irak'ı 23 yıl yöneten Saddam Hüseyin, 2003 yılında Amerikan askerleri tarafından yakalandıktan sonra 2006'da idam edilmişti. Irak, Saddam'ın Baas Partisini 2016'da yasaklamıştı. - RAMADİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:52 Kaynak: İHA
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