Saddam Hüseyin'in Resmini Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı
27 dakika önce
- Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrenciler okuldan atıldıRAMADİ - Irak Anbar Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.
- Saddam Hüseyin
'in resmini taşıyan öğrenciler okuldan atıldı
RAMADİ - Irak Anbar
Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.
Irak'ın Ramadi
şehrinde bulunan Anbar Üniversitesinde pazar günü öğrencilerin Saddam Hüseyin'in resmini taşıması ülke gündemine oturdu. Öğrencilerin Saadam'ı destekleyen sloganlar atarak kutlama yapması üzerine Rektörlük harekete geçti. Rektörlük 3 öğrencinin, kampüste Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıkları için okuldan atıldığını bildirdi.
Irak'ı 23 yıl yöneten Saddam Hüseyin, 2003 yılında Amerikan askerleri tarafından yakalandıktan sonra 2006'da idam edilmişti. Irak, Saddam'ın Baas Partisini 2016'da yasaklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:13 Kaynak: İHA
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