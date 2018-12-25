Son Dakika Haberleri: Saddam Hüseyin'in Resmini Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı

Saddam Hüseyin'in Resmini Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı

27 dakika önce

- Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrenciler okuldan atıldıRAMADİ - Irak Anbar Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.

- Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrenciler okuldan atıldı

RAMADİ - Irak Anbar Üniversitesinin kampüsünde Saddam Hüseyin'in resmini taşıyan öğrencilerin okuldan atıldığı bildirildi.
Irak'ın Ramadi şehrinde bulunan Anbar Üniversitesinde pazar günü öğrencilerin Saddam Hüseyin'in resmini taşıması ülke gündemine oturdu. Öğrencilerin Saadam'ı destekleyen sloganlar atarak kutlama yapması üzerine Rektörlük harekete geçti. Rektörlük 3 öğrencinin, kampüste Saddam Hüseyin'in resmini taşıdıkları için okuldan atıldığını bildirdi.
Irak'ı 23 yıl yöneten Saddam Hüseyin, 2003 yılında Amerikan askerleri tarafından yakalandıktan sonra 2006'da idam edilmişti. Irak, Saddam'ın Baas Partisini 2016'da yasaklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:13 Kaynak: İHA

Ramadi, Anbar, Irak, Saddam Hüseyin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:40:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saddam Hüseyin'in Resmini Taşıyan Öğrenciler Okuldan Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]