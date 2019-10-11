Son Dakika Haberleri: Saddam'ın kızından Trump'ın açıklamasına cevap
Son Dakika Güncel Saddam'ın kızından Trump'ın açıklamasına cevap

Saddam'ın kızından Trump'ın açıklamasına cevap

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2003'teki Irak işgali "Büyük bir Hata" olarak nitelendirmesinin ardından, devrik lider Saddam Hüseyin'in kızından açıklama geldi.

Saddam'ın kızından Trump'ın açıklamasına cevap, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2003'teki Irak işgali "Büyük bir Hata" olarak nitelendirmesinin ardından, devrik lider Saddam Hüseyin'in kızından açıklama geldi.


ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da ABD'nin varlığının "Ülke tarihindeki en büyük hata" olması ve Irak'ı işgal etmek için kitle imha silahlarının bahane olduğunu açıklamasının ardından, Saddam Hüseyin'in kızı Rağad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD'nin işgal kararının zalimce olduğunu söyledi. ABD'nin Irak işgali kararının başından beri yanlış ve zalim bir karar olduğunu bildiklerini söyleyen Rağad "Peki ülkemiz viran oldu, ülkeyi savunurken şehit düşen babam, kardeşlerim, yeğenim ve her gün onlarca şehit düşen Iraklıları kim telafi edecek?" dedi.


Rağda açıklamasında, "Ben şunu biliyorum, Allah'ın izniyle elde edeceğimiz büyük bir zaferle Allah bizi telafi edecek" dedi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Saddam Hüseyin, Donald Trump, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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