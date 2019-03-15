Son Dakika Haberleri: Saddam' Lakaplı Göçmen Kaçakçısı, Minibüs Çamura Saplanınca Yakalandı

Saddam' Lakaplı Göçmen Kaçakçısı, Minibüs Çamura Saplanınca Yakalandı

5 dakika önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde çamura saplanan minibüsteki Suriyeli 8 kaçak gözaltına alındı.

Saddam' Lakaplı Göçmen Kaçakçısı, Minibüs Çamura Saplanınca Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Altınözü ilçesinde çamura saplanan minibüsteki Suriyeli 8 kaçak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalılıkların arasında saklanırken yakalanan sürücünün ise uzun süreli takibi yapılan 'Saddam' lakaplı Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı Muyesser Elmuhammed olduğu saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tokdemir Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında farları kapalı olan 31 BD 186 plakalı minibüsü çamura saplanmış halde buldu. Aracın içinde kaçak yollarla sınırdan geçirilen Suriyeli 8 kaçak yakalandı, ancak şoförün kaçtığı tespit edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, uzun süredir takibini yaptıkları 'Saddam' lakaplı Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı Muyesser Elmuhammed'i gizlendiği çalılıkların arasında yakaladı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Muyesser Elmuhammed ise sorgulanmak üzere Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45 Kaynak: DHA

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