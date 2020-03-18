Sade tören düzenlendi - Son Dakika

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Sade tören düzenlendi

7 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yılı Yozgat'ta, Korona virüs tedbirleri dolayısı ile Yozgat Şehitliği'nde yapılan küçük çaplı bir törenle anıldı.

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Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yılı Yozgat'ta, Korona virüs tedbirleri dolayısı ile Yozgat Şehitliği'nde yapılan küçük çaplı bir törenle anıldı.


Şehitlikte düzenlenen programda Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse çelenk sunumu yaparken şehitlerin mezarı başında dua edildi.


Program sonrası açıklamalarda bulunan Vali Kadir Çakır şehitlere ve gazilere rahmet, hayatta kalan gazilere sağlıklı ömürler temennisinde bulundu. Korona virüs vakaları ve tedbirleri hakkında bir açıklamada yapan Vali Çakır," Özellikle Umre'den ve yurt dışından gelen bütün vatandaşlarımızdan 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını istirham ediyoruz. Dışarı çıkan, şüpheli olan birisine rastlanılması durumunda ALO 184'e ihbar edilsin. Bu bizler için çok önemli bir süreç. Bunu en iyi ve en hafif bir şekilde atlatmak durumundayız. Bu durum hem kul hakkı hem de kanuni bir zorunluluk. Bu anlamda Sağlık Bakanımızın talimatları geliyor. Bu talimatlara harfiyen uyalım. Valilik olarak Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi ve Sağlık İl Müdürlüğümüz ile sürekli toplantı halindeyiz. Çok detaylı açıklama yapmıyoruz belki ama paylaşılması gereken her şeyi paylaşıyoruz. Biz Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız talimatları harfiyen yerine getiriyoruz. Bunun dışında da toplu alanlar için İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatlar var. Bunun uygulanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.


Törene katılan Belediye Başkanı Celal Köse'de bir takım açıklamalarda bulundu. Köse,"Bugün 18 Mart Deniz Zaferi'mizin kutlama günü. Daha önceki programlar yoğun bir katılımla geçiyordu. Bu yıl katılım çok az. Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığı'mızın talimatları ile bu şekilde geçti. Malazgirt'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Malum Korona virüs Çin'de ortaya çıktı ve tüm dünyayı sardı. Türkiye'de de dışarıdan gelen vatandaşlarımızdan dolayı görüldü. Şuanda Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin yetkilileri gerekli önlemleri aldılar. Bizde ilimizde valimizin himayelerinde bizde belediye olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmekteyiz. Toplu ulaşım araçlarımızı, otobüs duraklarımızı, talepte bulunan kurumlarımızı, Sağlık Ocaklarımızı, hastanelerimizi kısacası toplumsal olarak birlikte olunan bütün her yeri ilaçladık. İlaçlamaya devam ediyor. İlaç stoklarımızda sıkıntımız yok. Talep eden her yerde çalışmamız devam ediyor. Halkımızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri almaktayız. Kahvehaneler kapatıldı ancak kapanmadan öncede biz ilaçlamaya başlamıştık. Bu alanlara girişler kesinlikle yasak. Bu yasak bittikten sonra hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın talimatları sonrasında ilaçlamalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Çanakkale Zaferi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:24 Kaynak: İHA

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