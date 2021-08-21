Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Vahdettin Köşkü'nde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Türkiye'de göçmen sayısındaki artışın tartışıldığı bir dönemde, gerçekleşen görüşme sonrası bir gelişme daha yaşandı.

"45 MİLYAR JAPON YENİ ÜST LİMİTLİ KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI"

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmeler sırasında iki Bakan tarafından, Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye'nin yerel yönetimlerine sosyal altyapı sağlanması amacıyla temin edilecek 45 milyar Japon Yeni üst limitli kredi ile ilgili karşılıklı resmi belgeler imzalanmıştır" denildi.

Kredinin faizi Japon Yeni cinsinden 6 Ay LIBOR + 95 bp (Faiz oranı alt sınırı: Yüzde 0,1), ödeme süresi ise 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 25 yıl olarak belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIMLARI, JAPONYA TARAFINDAN SAYGIYLA KARŞILANIYOR"

Motegi, önceki gün bir gazetede yayımlanan makalesinde, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla şu ana kadar göçmenlerle ilgili Türkiye'ye 550 milyon ABD doları tutarında destek sağlandığını açıklamıştı.

"İnsani yardımlar alanında, yalnız Suriye'den değil, Afganistan, Irak ve İran'ın da dâhil olduğu ülkelerden yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar Japonya tarafından son derece saygıyla karşılanmaktadır" diyen Japon Bakan, söz konusu destek için "Bu miktar NATO üye ülkeleri dışında en yüksek yardım tutarıdır" demişti.

SADECE 12 SURİYELİYİ KABUL ETTİLER

Diğer yandan göçmenlerin kabul edilmesi için kredi desteği veren Japonya, Reuters'ın haberine göre sadece 12 Suriyeliyi ülkesinde misafir etmeyi kabul etti. Yüz binlerce Suriyeli insanın iltica talepleri ise Japon makamları tarafından reddedildi.