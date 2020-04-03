Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı - Son Dakika

Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı

6 saat önce

Burdur Belediyesi korona virüs salgınına karşı şehir merkezindeki dezenfekte çalışmalarında 4'üncü turuna başladı.

Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı, System.String[]

Burdur Belediyesi korona virüs salgınına karşı şehir merkezindeki dezenfekte çalışmalarında 4'üncü turuna başladı. Ayrıca personelin mesai sırasında korona virüse karşı izolasyonu ekipmanlarla sağlanırken, mesai giriş çıkışında ise hazırlanan özel dezenfekte kabiniyle ikinci bir güvenlik önlemi alındı.


Korona virüs salgını kapsamında önemler almaya başlayan Burdur Belediyesi, şehir merkezindeki dezenfekte çalışmalarının 3'üncü turunu tamamlayarak, 4'üncü tur dezenfekte çalışmalarına başladı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de yakından takip ettiği dezenfekte çalışmaları, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanlarda ve olası salgının bulaşabileceği toplu yaşam alanlarında dönüşümlü olarak tekrarlanıyor.


Burdur Belediyesi'ne ait 41 adet hizmet noktası, 5 adet üst geçit, 2 tur dezenfekte edildi. 3 noter, 43 adet eczane, 109 adet cami, 16 adet sağlık ocağı, 43 kamu kurum binası, şeker fabrikası, 58. Piyade Alayı ve tüm ATM'ler dönüşümlü olarak rutin bir şekilde dezenfekte edildi. Vatandaşların yine çok sık kullanmak mecburiyetinde kaldığı toplu taşıma araçlarında ise 48 köy otobüsü, 137 adet C plaka servis araçları, 117 adet T plaka ticari taksi, 59 adet M plaka halk otobüsleri, kamu kurumlarına ait hizmet araçlarında ise Burdur Belediyesine ait 148 araç, emniyet müdürlüğüne ait 90 araçta dördüncü tur dezenfekte çalışmalarına başlandı. Şehir merkezinde bulunan 246 adet kapalı ve açık otobüs durakları, 135 adet park, şehir merkezinde bulunan 4 bin adet çöp konteynerleri de dezenfekte edildi.


"40 bin litre dezenfekte ilacı kullanıldı"


Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte yürütülen dezenfekte çalışmalarını hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehir merkezinde toplamda 24 milyon metrekare alanın dezenfekte edildiğini ve 40 bin litre dezenfekte kullanıldığını belirterek, "İlaçlama çalışmalarımız yanı sıra, halkımıza kişisel dezenfekte ve tedbirler konusunda da yardımlarda bulunuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza muhtarlarımız aracılığı ile gıda yardımı ve market ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için kendi atölyelerimizde ürettiğimiz maskelerimizi ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Vatandaşlarımız evlerindeyken kimse onlara yiyecek veremiyor, yine Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, sokakta yaşayan canlarımız için düzenli olarak beslenme noktalarına mama bırakıyor" dedi.


Personele özel dezenfekte kabini


Başkan Ercengiz, "Personelin mesai sırasında korona virüse karşı izolasyonu ekipmanlarla sağlanırken mesai giriş çıkışında ise hazırlanan özel dezenfekte kabiniyle ikinci bir güvenlik önlemi alındı. Tüm dünya için böylesine kritik gündemlerde kahramanlar her zaman canından önce başkasının canını düşünerek çalışanlar olmuştur. Bizim ekiplerimiz de aynı özveriyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Aldığımız önemlerle onların ve hepsinden önemlisi ailelerinin can güvenliğini sağlamak da bizlerin görevidir. Gücümüz yettiğince salgınla mücadele konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları. Mevcut durumumuzu ve bu süreci Burdur olarak gayet güzel bir şekilde ilerletiyoruz. En kısa sürede sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:10 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 21:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]