Sadece 2 Malzeme & Sonuç Şahane ?yelpaze Patates Tarifi

Et yemeklerinin yanına çok yakışacak, misafir sofralarınızı süsleyecek son derece lezzetli ve kolay bu tarifi çok seveceksiniz.

Et yemeklerinin yanına çok yakışacak, misafir sofralarınızı süsleyecek son derece lezzetli ve kolay bu tarifi çok seveceksiniz. Özellikle fırında patates sevenlerin bayılacağı bu tarifte dilimlerin arasına sürdüğümüz sos ile her çatalda ayrı bir lezzet alacaksınız. Yelpaze patatesi yemeklerinizin yanına yapabileceğiniz gibi tek başına da tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sade bir şekilde pişirebileceğiniz gibi dilimlerin arasına kaşar ekleyerekte pişirebilirsiniz. Tadına doyum olmayacak, damağınızda harika bir lezzet bırakacak Yelpaze Patates nasıl yapılır? videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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