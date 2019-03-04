Son Dakika Haberleri: Sadece 3 Malzemeli ??? Gerçek Sokak Şambalisi????unsuz, Yağsız, Yumurtasız

Sadece 3 Malzemeli ??? Gerçek Sokak Şambalisi????unsuz, Yağsız, Yumurtasız

1 saat önce

Çok fazla malzemeye gerek duymadan yapabileceğiniz, içerisinde un, yağ, yumurta buunmayan, üstelik oldukça da kolay Sokak Şambalisi tarifi isteyenler bu videomuzu kaçırmasınlar.

Çok fazla malzemeye gerek duymadan yapabileceğiniz, içerisinde un, yağ, yumurta buunmayan, üstelik oldukça da kolay Sokak Şambalisi tarifi isteyenler bu videomuzu kaçırmasınlar. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin bayılacağı, yemek sonrası akşam çayları yada gün oturmaları için yapabileceğiniz bu tatlı herkesin tarif defterinde mutlaka bulunmalı. Çoğunuzu çocukluğunuza götürecek,sizlere güzel duygular yaşatacak Şambali tatlısının nasıl yapıldığını öğrenmek için videomuzu izlemelisiniz. Gerekli malzemeleri ve daha fazla bilgiyi ise aşağıda bulabilirsiniz. Çaylarınıza ve güzel muhabbetlerinize eşlik edecek, son derece lezzetli Sokak Şambalisi Tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:15 Kaynak: Youtube

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