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Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı - Son Dakika

Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı

26.06.2021 11:59

İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelebilen 2 öğrenci ise sınav binasına alınmadı.

Görevliler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı.

15 DAKİKA KALA KAPILAR KAPANDI

Ailelerin heyecanı ise uzun süre devam etti. Bazı veliler sınav boyunca Kur'an-ı Kerim okudu, bazıları ise sınava giriş anını cep telefonuyla görüntüledi. Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapılar kapandı, veliler üniversite çevresinden uzaklaştırıldı.

YKS'ye 4 dakika geç kalan iki öğrenci içeriye alınmadı

"4 DAKİKA GEÇ KALDIM"

Kapılar kapandıktan sonra sınav yerine gelen 2 öğrenci ise binaya alınmadı. Silivri'den geldiğini söyleyen Gökhan Karaman, "Silivri Gümüşyaka'dan geliyorum. İkametim burada diye burası çıktı. 4 dakika geç kaldım. Yolda beklenmedik bir aksilik çıktı. O yüzden geç kaldım. 2 senelik emek gitti. Seneye bir daha gireceğim" dedi.

YKS'ye 4 dakika geç kalan iki öğrenci içeriye alınmadı

KIZI İÇERİ GİRİNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Kızı içeri girdikten sonra ağlamaya başlayan bir veli kameralara yansıdı. Gözyaşları içinde konuşan Nazmiye Kara, "Çocuklarımız iyi. Gerçekten çok iyiler. Çok iyi hazırlandılar. O ağlamadı, ben o girdikten sonra sinirlerim boşaldı artık. Allah emeklerini zayi etmesin" diye konuştu.

Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı

Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı - Son Dakika


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