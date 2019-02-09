Sadece 60 Saniye İçinde Nasıl Uyunur (Uyursun) - Nasıl Hızlıca Uyunur ve Erken Kalkılır
58 dakika önce
Siz de yatağa yattığınızda bir türlü dalamıyor musunuz? Öncesinde ne kadar uykunuz olursa olsun yatağa girince uykunuz kaçıyor mu? O zaman 1 dakika içerisinde nasıl uykuya dalarım? sorusunun cevabını verdiğimiz videomuzu kesinlikle izleyin.
Siz de yatağa yattığınızda bir türlü dalamıyor musunuz? Öncesinde ne kadar uykunuz olursa olsun yatağa girince uykunuz kaçıyor mu? O zaman 1 dakika içerisinde nasıl uykuya dalarım? sorusunun cevabını verdiğimiz videomuzu kesinlikle izleyin.#uyku #BunkarKaçmaz #bilgi #rahatuyumak
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:48 Kaynak: Youtube
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