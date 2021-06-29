Sadece balık tutmak istemişti! Otomobili baraja giren şahıs balık yerine aracını çekti - Son Dakika

Isparta- Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı'nda balık tutmaya giden vatandaşın bir anlık dikkatsizliği, pahalıya mal oldu. Barajda balık tutmaya giden Emre Sezer'in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu. Freni boşalan otomobil, barajdan çekici yardımıyla çıkarılırken, o anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

HEMEN ÇEKİCİYE HABER VERDİ

Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer, aracını baraj kenarına park etti. Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç, hızla sulara gömüldü. Aracının baraja uçtuğunu gören Sezer, hemen çekiciyi aradı.

ARAÇTA MADDİ HASAR VAR

Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı. Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu.