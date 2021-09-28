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Sadece baş ağrısı değil, migren! - Son Dakika

Sadece baş ağrısı değil, migren!

28.09.2021 14:46
Sadece baş ağrısı değil, migren!, System.String[]

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği tarafından Novartis iş birliğiyle 5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası'nı geride bırakırken migrenle ilgili toplumsal bilinci artırmak ve migren hastalarının hayatında fark yaratmak amacıyla Migreni Bana Sor projesi hayata geçirildi.

Migreni Bana Sor projesiyle migren hastalarına destek olmak, hastaların doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmalarını sağlamak, hasta ve hasta yakınlarına yalnız olmadıklarını hissettirmek, hastalıkla ilgili güvenle konuşabilmelerini desteklemek ve migrenlilerin sesi olabilmek hedefleniyor. Proje kapsamında migren hastalarının yaşadığı zorlukları yansıtmak üzere, sözleri yeniden düzenlenen "Bir de Bana Sor" adlı şarkı seslendirildi.

"Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan migren çoğu zaman baş ağrısı ile karıştırılıyor. Özellikle yetişkinlerde sık görülen, günlük yaşamı etkileyen ve iş gücü kaybına sebep olan migren kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülüyor. Migren, 50 yaş altı engelliliğe yol açan hastalıklar arasında birinci sırada gösteriliyor. Hastalık, ailesel yatkınlığı olan kişilerde stres, açlık, yorgunluk, yolculuk, hormon değişiklikleri gibi bazı tetikleyici faktörlere maruz kalındığında ortaya çıkıyor. Migren atakları genellikle tek taraflı, zonklayıcı ve fiziksel aktivitelerle şiddeti artan baş ağrısı olarak seyrediyor. Tekrarlayıcı özellik taşıyor ve bu tekrarların sıklığı kişiden kişiye değişiyor. Migren hastalarda mide bulantısı, ışık ve ses hassasiyeti, koku duyarlılığı gibi belirtileri görülebilir.

Türkiye'de her 6 kişiden 1'inin migren hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başkanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Saip: "Migren hastaları yaşadıkları sıkıntıların ciddiye alınmadığını düşünüyor ve çevreleri tarafından anlaşılmadıklarını hissediyor. Migrenli hastaların yakın çevreleri hastalığın belirtilerini azımsıyor ve çoğu hasta yakını migren hastalarını derinden etkileyen koku, ışık gibi tetikleyici faktörleri yeterince fark edemiyor" dedi. Migren hastalığının tedavi edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Saip sözlerine şöyle devam etti: "Migren tedavisi kişiye özel bir tedavidir ve hastadan hastaya değişir. Tedaviler çeşitlilik gösterse de tüm migren hastalarına atakları takip edebilmeleri için mutlaka baş ağrısı günlüğü tutmalarını öneriyoruz." Ayrıca migren hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmanın çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Saip, "Migren her hastada farklı seyrediyor ve hastalığın çok çeşitli tetikleyicileri var. Tetikleyici faktörler konusunda farkındalığı artırarak migren hastalarına destek olabilir, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabiliriz. Maalesef kamuoyunda migren farkındalığı oldukça düşük. Hastalıkla ilgili bilinci artırmak hastalıkla mücadelede önemli bir basamak. Bu sebeple, dernekler, sağlık kuruluşları ve uzmanlara önemli görevler düşüyor" dedi.

Migreni Bana Sor Projesi

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği ve Novartis iş birliğiyle hayata geçirilen Migreni Bana Sor projesiyle migren hastalarına destek olmak, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak ve hastaların migrenle ilgili akıllarına gelen her türlü soruya yanıt bulabilmeleri hedefleniyor. Migreni Bana Sor projesinin web sitesinde alanında uzman hekimlerin danışmanlığında hazırlanan migrenle ilgili medikal bilgiler, 20'nin üzerinde hekimle çekilmiş 100'e yakın bilgilendirici video, migren hakkında sıkça sorulan sorular gibi pek çok içerik yer alıyor. Projenin Instagram, Facebook ve YouTube sosyal medya hesaplarından da bu içeriklere ulaşılabiliyor.

Proje kapsamında migren hastalarının yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için "Bir de Bana Sor" adlı şarkının sözleri yeniden düzenlenerek seslendirildi. Bu şarkıyla migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ön plana çıkarılarak hastalara umut aşılamak hedefleniyor.

Siz de #migrenibanasor etiketiyle sosyal medya paylaşımları yaparak migren farkındalığına katkı sağlayabilirsiniz. Migren hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak ve Migreni Bana Sor projesiyle ilgili daha fazla bilgi için: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Migreni Bana Sor farkındalık platformuna katkıda bulunan uzman hekimler: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Prof. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar, Prof. Dr. Betül Baykan, Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı, Prof. Dr. Özlem Coşkun, Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, Prof. Dr. Babür Dora, Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof. Dr. Figen Gökçay, Prof. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar, Prof. Dr. Levent İnan, Prof. Dr. Ömer Karadaş, Prof. Dr. Necdet Karlı, Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan, Prof. Dr. Taner Özbenli, Prof. Dr. Aynur Özge, Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Prof. Dr. Vesile Öztürk, Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Hadiye Şirin, Prof. Dr. Derya Uludüz, Prof. Dr. Nevzat Uzuner, Prof. Dr. Serap Üçler, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Doç. Dr. Hakan Levent Gül, Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu.

Sadece baş ağrısı değil, migren!

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Son Dakika Güncel Sadece baş ağrısı değil, migren! - Son Dakika


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