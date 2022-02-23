'SADECE BİR GECE' FİLMİNİN GALASI YAPILDI - Son Dakika

Kadın ve erkek eşitliğinin sorgulandığı 'Sadece Bir Gece' filminin galası yapıldı.

Levent'teki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda bu akşam gerçekleşen galaya çok sayıda davetli katıldı. Yapımcılığını Fanatik Film ve Statü Film'in üstlendiği 'Sadece Bir Gece' filminin başrollerini Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Gürgen Öz paylaşıyor.

"FİLM İÇİN EVİMİN KAPILARINI AÇTIM"

Başrol oyuncalarından Tuba Ünsal, "Modern bir çiftin başına bir olay geliyor. Kadın ve erkeğin ne kadar eşit olduğunu sorguladığımız bir filim oldu. Günümüzde hayatın değişmesi, koşulların farklılaşması bizi ilişkilerde romantizmden uzaklaştırıyor. Film zor geçti, pandemi şartlarında her film gibi zordu. Pandemide çalışıyor olmak benim için güzeldi, evde bunalmıştım. Umudumu kaybetmiştim. Hayatımızın sonuna kadar koronavirüsle yaşayacağımızı düşünmüştüm. Sette olmak benim için güzeldi. O dönemde herkes evindeyken. Filmde benim evim kullanıldı. Evimde uyuyup, evimde sete uyanmak hayatımda yaşadığım ilk tecrübeydi" dedi.

"BÜYÜK BEDELLER ÖDEYEN BİR KARAKTERİ CANLANDIRDIM"Cemal Hünal'da filmi galada ilk kez izleyeceğini söyleyerek " Büyük bir hata yapıp büyük bedeller ödeyen bir karakteri canlandırdım. Tuba ile çalışmak çok keyifliydi. Bütün sahneleri tek tek çektik. Keyif ve zevk aldığım bir süreç oldu. Senaryoda çok güldüğümüz ağladığımız yerler var. Filmi ben izlemedim, bu akşam izleyeceğim "ifadelerini kullandı.

Çekimleri İstanbul'da yapılan dram türündeki film, 25 Şubat'ta vizyona girecek.