Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır - Son Dakika
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Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

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Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır
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Kylie Jenner’ın 18 Ekim’de Los Angeles’taki Victoria’s Secret defilesinde taşıdığı Fantasy Bra’ya 50 milyon dolar değer biçildi. Jacob & Co. imzalı tasarımda, 75,54 karatlık sarı elmasla birlikte toplam 4 bin 410 doğal pırlanta bulunuyor. 15 ustanın 1.000 saatten fazla çalışarak yaklaşık 3 bin 218 parçadan oluşturduğu tasarım, 2000 yılındaki 15 milyon dolarlık rekoru geride bıraktı. Ancak bu rakam bir satış bedeli değil, açıklanan değer.

Victoria’s Secret’ın 8 yıl aradan sonra podyuma geri dönen Fantasy Bra’sı, değeriyle olduğu kadar yapım süreciyle de dikkat çekti. Sıradan bir iç çamaşırından çok sütyen biçiminde tasarlanmış bir mücevher olan parçanın fiyatını, kullanılan taşların nadirliği ve aylar süren el işçiliği belirliyor.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

8 YIL SONRA PODYUMA DÖNDÜ

Victoria’s Secret, Fantasy Bra geleneğinin geri döndüğünü 15 Ekim’de duyurdu ve bu yılki tasarımın lüks mücevher markası Jacob & Co. ile birlikte hazırlandığını açıkladı. 1996'da Claudia Schiffer’la başlayan gelenekte, defilenin en gösterişli parçası her yıl değerli taşlarla hazırlatılıyor. Son Fantasy Bra, 2018'de Elsa Hosk tarafından taşınmıştı.

29 yaşındaki Kylie Jenner, 18 Ekim’deki defilede gümüş rengi mini etek ve büyük beyaz tüylü kanatlarla birlikte bu parçayı giyerek podyuma ilk kez çıktı. Jenner’ı sevgilisi Timothée Chalamet ve annesi Kris Jenner ön sıradan izledi.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

SADECE ORTADAKİ TAŞA 22 MİLYON DOLAR

Tasarımın değerinin önemli bir bölümü merkezdeki taştan geliyor. Sütyenin ortasında, radyant kesimli ve “fancy vivid” sınıfında yer alan 75,54 karatlık sarı elmas bulunuyor. Bu taşın değerinin tek başına 22 milyon dolar olduğu bildirildi. Merkez bölümde sarı elmasa, toplam 11,85 karatlık 2 beyaz pırlanta eşlik ediyor.

Sarı elmasın ağırlığı, derinliği ve vücuttaki konumu tasarımın tamamını şekillendirdi. Yuvasından taşıyıcı iskeletine, çevredeki taşların dağılımına kadar her detay bu taşa göre planlandı.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

TOPLAM 1.373 KARAT PIRLANTA

Merkez taşın yanı sıra tasarımda farklı kesimlerde 4 bin 409 pırlanta daha yer alıyor. Taşların toplam ağırlığı 1.373,39 karata ulaşıyor ve tamamı 18 ayar beyaz ve sarı altına işlendi.

Bunların arasında toplam 405,06 karat ağırlığında 91 büyük beyaz pırlanta bulunuyor. Her biri 5,01 ile 18,59 karat arasında değişen bu taşlar, renk skalasında E-F, berraklıkta ise VVS2-VS1 sınıfında yer alıyor. Taşlar 6 farklı biçimde kesildi: armut, yuvarlak, kalp, oval, markiz ve Jacob & Co.’nun 40. yılı için geliştirdiği, markaya özel “Angel-cut”.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

3 BİN 218 PARÇA, 1.000 SAATLİK EMEK

Fiyatı belirleyen bir diğer unsur ise işçilik. Kumaş gibi hareket edecek şekilde tasarlanan sütyen, her biri ayrı ayrı tasarlanan yaklaşık 3 bin 218 parçadan oluşturuldu. 15 kişilik usta ekibi, parçayı tamamlamak için 1.000 saatten fazla çalıştı.

Yapım sürecinde geleneksel kuyumculuk teknikleri ile bilgisayar destekli tasarım bir arada kullanıldı. Ekip, ilk çizimin ardından esnek mukavvadan birebir ölçekli bir maket hazırladı ve her bölümü elle keserek manken üzerinde ölçtü. Bilgisayarda modellenen parçalar, kayıp mum yöntemiyle 18 ayar beyaz altından döküldü ve elle temizlenip parlatıldı.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

YAKLAŞIK 1,8 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Mücevherin ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogram. Tasarımdaki asıl zorluk, bu kadar ağır bir taşı taşıyabilecek sağlamlık ile giyilebilir bir parçanın gerektirdiği esnekliği bir arada sağlamaktı.

Daha fazla hareket eden bölgelerde taşlar çerçeve yuvalara yerleştirilirken, büyük taşlarda ışığın her açıdan girmesini sağlayan ve metali olabildiğince gizleyen tırnak yuvalar kullanıldı. Kapların altındaki taşıyıcı çubuklar inceltilerek tasarlandı, beyaz altın kaplar ise kumaş bir sütyenin formunu izleyecek şekilde içe doğru kıvrıldı. Jacob Arabo’nun Vogue’a verdiği bilgiye göre, parça için Jenner’ın birebir vücut ölçüleri alındı.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

“DEĞER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİ”

Jacob & Co., tasarımın bugüne kadar yapılmış en değerli Fantasy Bra olduğunu açıkladı. Markanın kurucusu Jacob Arabo, tasarımda taşların çeşitliliği ve yerleşimi, ışığı yansıtma biçimi ve vücut üzerindeki hareketinin belirleyici olduğunu söyledi. Arabo, açıklamasında “Değer tek başına hiçbir zaman yeterli değildi” ifadesini kullandı.

Victoria’s Secret’ın baş kreatif direktörü Adam Selman ise Arabo’nun pop kültürü şekillendiren bir isim olduğunu ve parçayı onu giyecek kişiye göre tasarladığını belirtti.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

ESKİ REKORUN 35 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE

Yeni tasarım, Fantasy Bra tarihindeki rekoru da geride bıraktı. Önceki rekor, 2000 yılında Gisele Bündchen’in taşıdığı 15 milyon dolarlık “Red Hot Fantasy Bra”ya aitti. 2018'de Elsa Hosk’un giydiği son tasarıma ise 1 milyon dolar değer biçilmişti.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

50 MİLYON DOLAR SATIŞ FİYATI DEĞİL

Sütyen için açıklanan 50 milyon dolar, bir alıcının bu bedeli ödediği anlamına gelmiyor; rakam, tasarıma biçilen değeri yansıtıyor. Parça bu bedel üzerinden satışa da sunulmadı.

Defilenin ardından tasarımı bir Türk iş insanının eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürülmüştü. Ancak kaynağı belirsiz olan bu iddia, ne Victoria’s Secret ne de Jacob & Co. tarafından doğrulandı.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

“NEDEN KYLIE JENNER?” TARTIŞMASI

Bir Victoria’s Secret meleği ya da profesyonel model olmayan Jenner’ın Fantasy Bra’yı taşıması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Selman, Vogue’a yaptığı açıklamada markanın Jenner’ı modanın ötesine geçen kültürel etkisi nedeniyle seçtiğini söyledi.

Kylie JennerLos AngelesMagazinGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

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