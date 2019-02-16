Son Dakika Haberleri: Sadece Bireyler, Kurumlar Yarışmıyor, Kentler de Yarışıyor"

Sadece Bireyler, Kurumlar Yarışmıyor, Kentler de Yarışıyor"

57 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günümüzde artık sadece bireylerin ve kurumların değil şehirlerin de yarıştığını belirtti.

Sadece Bireyler, Kurumlar Yarışmıyor, Kentler de Yarışıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günümüzde artık sadece bireylerin ve kurumların değil şehirlerin de yarıştığını belirtti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Dönmez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kentteki faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Sakarya'nın hızla büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Dönmez, kentin bölgede marka şehir olma yönünde hızla adım attığını, örnek projeler ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, Bakanlığıyla ilgili olan elektrik ve doğal gaz altyapısına ait sorunların şehirde büyük oranda çözüldüğünü dile getirdi.

Erenler ilçesindeki Sakarya Park'ta yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, Başkan Toçoğlu'ndan santral hakkında bilgi aldı.

"Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17-0 yapma hedefindeyiz"

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Dönmez, Sakarya'nın, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem Yüce'nin seçilmesinin ardından bölgenin cazibe merkezi olmaya devam edeceğini aktardı.

Bakan Dönmez, Sakarya'nın geçmişte tarım kenti olarak anılırken, bugün artık ciddi dönüşüm neticesinde bir ticaret merkezi haline geldiğini dile getirerek, "Bunda hiç şüphesiz bulunduğu coğrafyadaki konumun etkisi büyük. O konumu iyi değerlendiremeyen yöneticiler olursa herhangi bir mesafe katetmeniz mümkün değil. Günümüzde sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor. Bu rekabetin güzel örneklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'da Cumhur İttifakı'yla seçimlere girildiğini anımsatan Dönmez, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17-0 yapma hedefindeyiz. Sayın başkanlarımızdan ve adaylarımızdan bu yönde geri dönüşler de aldık. Bu bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Yaparken Tanınmamak İçin Başörtüsü Takan Genç Kızlar, Yakayı Ele Verdi Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı

Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:03:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sadece Bireyler, Kurumlar Yarışmıyor, Kentler de Yarışıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]