"Sadece bugünkü açtığımız yatırımlarla 7 binden fazla istihdamımız olacak" - Son Dakika

"Sadece bugünkü açtığımız yatırımlarla 7 binden fazla istihdamımız olacak"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin GAP'tan sonraki en büyük projesi. Sadece bugünkü açmış olduğumuz yatırımlar kapsamında aşağı yukarı 7 binden fazla istihdamımız olacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin GAP'tan sonraki en büyük projesi. Sadece bugünkü açmış olduğumuz yatırımlar kapsamında aşağı yukarı 7 binden fazla istihdamımız olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "18 yılda 18 milyon dekar alan sulamaya açtık ve 50 milyar lira üzerinde bir hasıla artışı oldu. 2020'de bugün itibariyle 6.6 milyon hektar olan sulama alanı 2023'te 8.5 milyon hektara taşımayı düşünüyoruz. Toplam 43 milyar lira harcanarak 1 milyon hektar Konya ovası sulama projeleri kapsamında açıldı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bunun toplamı 1.8 milyon hektar olacak. Türkiye'nin GAP'tan sonraki en büyük projesi. Sadece bugünkü açmış olduğumuz yatırımlar kapsamında aşağı yukarı 7 binden fazla istihdamımız olacak"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:32 Kaynak: İHA
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