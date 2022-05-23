Sadece Çöl Koşullarında Yaşayan Çöl Koşarı Kuşunun Tuz Gölü'nde Görülmesi Kaygılandırdı

KEMAL ONUR ATALAY

Sadece çöl koşullarında yaşamını sürdürebilen 'Çöl Koşar'ı kuşunun Aksaray'da görülmesi kuş gözlemcilerini heyecanlandırdı. Ancak bu kuşun görülmesi, Tuz Gölü'nün sulak alan özelliğinin kaybolduğuna işaret etmesi nedeniyle doğa açısından ise kaygı verici bulundu. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, "Biz doğa gözlemcileri ve fotoğrafçıları için çok sevindirici bir gelişme, inanılmaz bir doğa olayını ortaya çıkarmış olduk. Çöl Koşar'ı bize diyor ki 'Artık siz bir çölde yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Aksaray Tuz Gölü ve habitatı çevresinde yaşayan kuş türlerini çekmek için düzenlenen bahar kampıyla Aksaray'a gelen 87 doğa gözlemcisi ve fotoğrafçısından oluşan grup Birdpx, 3 gün boyunca Aksaray'da Habitat ve Tuz Gölü çevresinde gözlem yaparak 173 tür kuş türünü fotoğrafladı. Aksaray'da bugüne kadar toplam 272 kuş türü tespit edilmişti.

"AKSARAY'I İLK KEZ GÖZLEMLEDİLER"

Etkinlik ile Aksaray'da daha önce görülmemiş bazı kuş türlerinin de fotoğraflanması, doğa meraklılarının gözlerini bölgeye çevirmesine neden oldu. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç Türkiye'nin dört bir yanından Aksaray'a gelen doğa gözlemcileri ve fotoğrafçıları grubu Birdpx kampı ile Aksaray, Tuz Gölü ve Habitatı çevresine daha önce hiç gelmeyen doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılarının Aksaray'ın doğal yaşamını gözlemleme imkanı bulduğunu söyledi. Tunç, Çöl Koşar'ı ile ilgili gözlemlerini kaygılarını şöyle dile getirdi:

"Aksaray'da orman, dağ, göl, çölümüz var. Dolayısıyla bu bölgede farklı habitatlarda yaşayan farklı kuş cinsleri var. Dağ kuşlarını çekmek isteyenler Hasan Dağı'na gitti. Çöl kuşlarını çekmek isteyenler Tuz Gölü ve çevresine geldi.

"URFA'DA GÖRÜLÜRDÜ, TUZ GÖLÜNDE OLMASI ÇÖLLEŞMENİN HABERCİSİ"

Çok güzel bir lokasyonu bulunan bu bölge kuşların göç yolu üzerinde. Fotoğrafçılarımız bu bölgede birçok kuş türünü çekmekte. Fakat bugün çok güzel bir kayıt yaptık. 'Çöl Koşarı' diye bilinen bir kuşu kaydettik. Bu kuş Afrika çöllerinde yaşayan, Türkiye'de en fazla Urfa'da görülebilen, genelde Suriye ve Irak'ta yaşam alanları olan, üremek için sadece o bölgeleri tercih eden bir kuş türü. Bu kuşun Avrupa kayıtlarındaki en uzak noktası Urfa olarak bilinirdi. Çöl Koşarını, buralara gelmesi imkansız olan kuşu dün Tuz Gölü'nde kaydettik, görüntüledik. Çöl Koşarı adlı kuşun Tuz Gölü'nde görüntülenmesini Türkiye'deki tüm ornitolog (kuş bilimci) doğa gözlemcileri ve fotoğrafçıları şaşkınlıkla izledi. Çöl ikliminde yaşayan bu kuşların burada bulunması ve üremesinin, bize verdiği mesaj; artık yavaş yavaş bu bölgelerin de çölleştiğini göstermektedir.

"ÇÖL KOŞARI BİZE DİYOR Kİ 'ARTIK SİZ BİR ÇÖLDE YAŞIYORSUNUZ"

Tuz Gölü ve çevresindeki bu alanda önceden var olan turnalar, akkuyruklu kız kuşları ve diğer türler şu anda kaybolmuş durumda. Türkiye'de artık nadir görülen birçok kuş türünün yuva alanıydı burası 20 yıl öncesine kadar. Sular çekilince ve bu sazlıklar kaybolunca bu hayvanlar buraları terk edip, başka alanlara gittiler. Bizim için Çöl Koşarının bu kadar değerli olmasının nedeni, bize bu kuş türü örneği 'Artık buralar çölleşiyor. Ben çöl kuşuyum. Çöllerde yaşıyorum, ama artık ben buralarda yuva yapabileceğim. Benim için bu habitat, bu ortam oluşmuş. Artık buraları kendime mesken ediniyorum' mesajını veriyor. Biz doğa gözlemcileri ve fotoğrafçıları için çok sevindirici bir gelişme, haber olsa da inanılmaz bir doğa olayını ortaya çıkarmış olduk. Çöl Koşarı bize diyor ki 'Artık siz bir çölde yaşıyorsunuz'."